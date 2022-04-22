Замороженные овощи в кемеровском магазине подешевели до 9 рублей

В социальной сети житель кузбасской столицы поделился фотографией с очень выгодным ценником на стручковую фасоль. В крупном гипермаркете ее цена составила всего 9 рублей 99 копеек. Интернет-пользователи заподозрили в такой низкой стоимости подвох и предположили, что срок годности товара подходит к концу, в связи с чем торговая сеть решила проявить свою щедрость по отношению к потребителям.

– "Либо переморожена, либо разморожена и снова заморожена, либо почти просрочка", "срок годности просто видимо через неделю кончается уже)", – высказались подписчики паблика во "ВКонтакте".

При этом в одном из комментариев кемеровчанин запечатлел часть упаковки, где виден срок годности продукта, который, судя по числам на этикетке, в ближайший год не истекает. Другие же заявили, что по вкусу фасоль тоже оказалась нормальной.