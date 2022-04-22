+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Замороженные овощи в кемеровском магазине подешевели до 9 рублей

0
Фото:  

В столице Кузбасса местные жители оказались шокированы ценами на замороженные овощи, за которые просят всего 9 рублей и 99 копеек.

В социальной сети житель кузбасской столицы поделился фотографией с очень выгодным ценником на стручковую фасоль. В крупном гипермаркете ее цена составила всего 9 рублей 99 копеек. Интернет-пользователи заподозрили в такой низкой стоимости подвох и предположили, что срок годности товара подходит к концу, в связи с чем торговая сеть решила проявить свою щедрость по отношению к потребителям.

"Либо переморожена, либо разморожена и снова заморожена, либо почти просрочка", "срок годности просто видимо через неделю кончается уже)", – высказались подписчики паблика во "ВКонтакте".

При этом в одном из комментариев кемеровчанин запечатлел часть упаковки, где виден срок годности продукта, который, судя по числам на этикетке, в ближайший год не истекает. Другие же заявили, что по вкусу фасоль тоже оказалась нормальной.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35699

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined