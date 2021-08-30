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Замначальника участка кузбасской шахты пойдет под суд за смерть горняка

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В Кузбассе перед судом предстанет заместитель начальника участка одного из угольных предприятий региона, который нарушил требования безопасности и допустил смерть человека.

Согласно данным следствия, речь идет о смертельно инциденте, который произошел в июне текущего года на одной из кузбасских шахт. 49-летний замначальника участка выдал 37-летнему рабочему наряд на выемку горной массы с помощью комбайна.


До начала работ обвиняемый должен был спуститься в забой и проверить рабочее место и место добычи, однако он этого не сделал. В результате выброс метана оказался незамеченным, из-за чего произошел отжим угля, которым насмерть придавило рабочего.


Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал. В настоящее время материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения, передает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

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