Замминистра здравоохранения Кузбасса заявила о росте заболеваемости COVID-19 среди детей

В настоящее время, в Кемеровской области фиксируется рост количества обращений граждан в "красные зоны" поликлиник и вызовов врачей на дом. Причем в основном речь идет о заражении детей в возрасте от 7 до 14 лет. Помимо этого, за последние несколько дней увеличилось и число обратившихся в скорую помощь взрослых.

Елена Зеленина также отметила, что власти предполагали рост числа заболевших граждан спустя 10-14 дней после начала учебного года и сейчас этот прогноз сбывается.

В связи с подъемом заболеваемости будет прорабатываться вопрос о перераспределении бригад скорой медицинской помощи. Об этом замминистра сообщила в правительственном Telegram-канале.

Напомним, за последние сутки в Кемеровской области были зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом, а также смерти больных пациентов.