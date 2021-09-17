Замминистра здравоохранения Кузбасса заявила о росте заболеваемости COVID-19 среди детей

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Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина рассказала о ситуации с коронавирусом на территории региона. По ее словам, чаще заболевать стали дети.

В настоящее время, в Кемеровской области фиксируется рост количества обращений граждан в "красные зоны" поликлиник и вызовов врачей на дом. Причем в основном речь идет о заражении детей в возрасте от 7 до 14 лет. Помимо этого, за последние несколько дней увеличилось и число обратившихся в скорую помощь взрослых.


Елена Зеленина также отметила, что власти предполагали рост числа заболевших граждан спустя 10-14 дней после начала учебного года и сейчас этот прогноз сбывается.


В связи с подъемом заболеваемости будет прорабатываться вопрос о перераспределении бригад скорой медицинской помощи. Об этом замминистра сообщила в правительственном Telegram-канале.


Напомним, за последние сутки в Кемеровской области были зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом, а также смерти больных пациентов.

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