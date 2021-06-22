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Замминистра здравоохранения Кузбасса сообщила о введении дополнительных мер против COVID-19

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Усиление борьбы с коронавирусом на фоне скачков заболеваемости вводится в Кемеровской области. О дополнительных мерах рассказала заместитель министра здравоохранения региона Елена Зеленина.

Елена Зеленина уточнила, что в настоящее время началось увеличение на 30% числа медработников, задействованных в предотвращении распространения коронавирусной инфекции. К таким сотрудникам относятся работники красных зон, выездных бригад скорой помощи, call-центров. Помимо резервов медучреждений задействованы и студенты медвузов.


Замминистра подчеркнула, что на текущий момент подготовлены аппараты ИВЛ, кислород и прочее необходимое для лечения оборудование. Кроме того, разворачивается коечный фонд на 5 000 мест.


Вместе с тем, по словам Зелениной, в торговых центрах на территории Кузбасса открыты временные места вакцинации, увеличивается и количество стационарных пунктов, где можно будет привиться от COVID-19. Также начали работу и круглосуточные пункты.

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