Замминистра здравоохранения Кузбасса сообщила о введении дополнительных мер против COVID-19

Елена Зеленина уточнила, что в настоящее время началось увеличение на 30% числа медработников, задействованных в предотвращении распространения коронавирусной инфекции. К таким сотрудникам относятся работники красных зон, выездных бригад скорой помощи, call-центров. Помимо резервов медучреждений задействованы и студенты медвузов.

Замминистра подчеркнула, что на текущий момент подготовлены аппараты ИВЛ, кислород и прочее необходимое для лечения оборудование. Кроме того, разворачивается коечный фонд на 5 000 мест.

Вместе с тем, по словам Зелениной, в торговых центрах на территории Кузбасса открыты временные места вакцинации, увеличивается и количество стационарных пунктов, где можно будет привиться от COVID-19. Также начали работу и круглосуточные пункты.