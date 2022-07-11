Замминистра МЧС прокомментировал смерть горноспасателя в Кузбассе

Замминистра МЧС России Александр Чуприян совершил рабочую поездку в Кемерово. В ходе общения с журналистами был поднят вопрос о смерти горноспасателя, которая произошла во время поисковой операции на шахте "Распадская-Коксовая". Чуприян подтвердил данный факт.

‒ Нам доподлинно известно, что это случилось. Это случилось в составе отделения, звена. Все остальные себя чувствуют хорошо. Причины установит судебно-медицинская экспертиза. Мы своих не бросаем, семье, родным и близким окажем всяческую помощь, ‒ заявил Чуприян, передает ТАСС.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что во время работ по поиску тела погибшего горняка скончался сотрудник ВГСЧ.

Напомним, что в минувший вторник на шахте "Распадская-Коксовая" произошло обрушение горной породы. В результате ЧП погибли два человека. Суд приостановил работу угольного предприятия.