Замгубернатора обвинил автотранспорт в загрязнении воздуха в Кузбассе

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Заместитель губернатора Кемеровской области заявил, что автотранспорт наносит большой вред экологической ситуации в регионе.

Сегодня, 2 ноября, замгубернатора Кузбасса Андрей Панов рассказал о проблеме выбросов от автотранспорта в атмосферу. Чиновник заявил, что один автомобиль выдает с выхлопами около 800 кг окиси углерода, 40 кг окислов азота и почти 200 кг различных углеводородов, сажу, свинец, формальдегид и другие вредные вещества.

‒ По данным экспертов, загрязнение воздуха от работы автотранспорта, работающего на бензине и дизтопливе, составляет от 10% и выше, ‒ рассказал Андрей Панов в своем Instagram-аккаунте.

Чиновник отметил, что вклад в загрязнение атмосферы вносит и транзитный транспорт: грузовики он назвал лидерами по объемам выхлопов.

Замгубернатора обозначил, что решить проблему с выбросами от автотранспорта поможет строительство обхода Кемерова, обновление общественного транспорта и переход автолюбителей на машины, работающие на альтернативном топливе.


Ранее Андрей Панов заявлял о вреде печного дыма для экологической обстановки в регионе.

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