Замгубернатора объяснил остановку работы телетрапов в кемеровском аэропорту

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На своей странице в социальных сетях заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов объяснил, почему в кемеровской воздушной гавани временно прекратили работу тлетрапы.

Как пояснил Андрей Панов, сами телетрапы из строй не выходили и находятся в рабочем состоянии. Обслуживание пассажиров через них прекратилось из-за поломки сразу двух тягачей, которые должны буксировать самолеты от телетрапов.

На время ремонта техники от аэропорта до воздушного судна и обратно граждан перевозят на автобусах, как отметил замгубернатора, холодных.

- При этом пассажиры отмечают, что пока не работаю телетрапы, их доставляют до самолета (и от самолета до аэровокзала) на холодных автобусах, в которых приходится подолгу стоять и мерзнуть, - написал Андрей Панов.

Он выразил мнение, что руководство гавани должно обратить внимание на эту проблему.


Напомним, ранее на сайте кемеровского аэропорта появилось сообщение о временной приостановки работы телетрапов из-за поломки.

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