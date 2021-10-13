Замгубернатора объяснил остановку работы телетрапов в кемеровском аэропорту

Как пояснил Андрей Панов, сами телетрапы из строй не выходили и находятся в рабочем состоянии. Обслуживание пассажиров через них прекратилось из-за поломки сразу двух тягачей, которые должны буксировать самолеты от телетрапов.



На время ремонта техники от аэропорта до воздушного судна и обратно граждан перевозят на автобусах, как отметил замгубернатора, холодных.

- При этом пассажиры отмечают, что пока не работаю телетрапы, их доставляют до самолета (и от самолета до аэровокзала) на холодных автобусах, в которых приходится подолгу стоять и мерзнуть, - написал Андрей Панов.

Он выразил мнение, что руководство гавани должно обратить внимание на эту проблему.

Напомним, ранее на сайте кемеровского аэропорта появилось сообщение о временной приостановки работы телетрапов из-за поломки.