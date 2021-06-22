Замглавы Роспотребнадзора назвала основные причины распространения COVID-19 в Кузбассе

По словам заместителя главы Роспотребнадзора по Кузбассу Надежда Кутькина, рост заболеваемости коронавиурсом, который фиксируется в настоящее время, связан с поведением самих граждан. В частности, "тотальное" несоблюдение масочного режима и социальной дистанции являются основными причинами усугубления эпидемической ситуации.

Также представитель Роспотребнадзора отметила, что говорить о влиянии мутаций коронавируса, зафиксированных в Кузбассе, на темпы заболеваемости пока рано.