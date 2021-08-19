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Замглавы Новокузнецка получил выговор от мэра

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Градоначальник Сергей Кузнецов отчитал своего заместителя из-за неподобающего состояния одной из центральных улиц южной столицы Кузбасса.

О случившемся Кузнецов рассказал в ходе прямого эфира передачи «Утро с мэром». По словам градоначальника, дисциплинарные меры, а именно – вынесение выговора, были применены в отношении главы Центрального района из-за итогов проведенного рабочего обхода города.


Связано это с неподобающим состоянием центральной улицы Новокузнецка, которая и находится на контроле Николая Маслова.

- Я недоволен его работой в этом направлении. И те, кто у него отвечает за улицу Кирова, должны сделать соответствующие выводы, - подчеркнул Кузнецов.

Среди недочетов, выявленных на участке города: раскиданный мусор, поврежденные фасады зданий, а также различных строений и разрушающиеся лестницы. При этом именно через эту улицу, как отметил мэр, проезжают «сотни тысяч» человек, включая не только местных жителей, но и гостей города.

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