Замглавы Новокузнецка получил выговор от мэра

О случившемся Кузнецов рассказал в ходе прямого эфира передачи «Утро с мэром». По словам градоначальника, дисциплинарные меры, а именно – вынесение выговора, были применены в отношении главы Центрального района из-за итогов проведенного рабочего обхода города.

Связано это с неподобающим состоянием центральной улицы Новокузнецка, которая и находится на контроле Николая Маслова.

- Я недоволен его работой в этом направлении. И те, кто у него отвечает за улицу Кирова, должны сделать соответствующие выводы, - подчеркнул Кузнецов.

Среди недочетов, выявленных на участке города: раскиданный мусор, поврежденные фасады зданий, а также различных строений и разрушающиеся лестницы. При этом именно через эту улицу, как отметил мэр, проезжают «сотни тысяч» человек, включая не только местных жителей, но и гостей города.