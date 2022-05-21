Заместители мэра Кемерова обнародовали свои доходы

Администрация города Кемерово обнародовала документ, в котором содержатся данные об имуществе и доходах заместителей мэра за минувший год. Журналист AVOKADO ознакомился с представленной там информацией.
Согласно официальным данным, наибольший заработок в 2021 году был у начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрия Березовского. Ему удалось получить 3 552 726 рублей. Чиновник владеет квартирой и автомобилем Subaru Impreza.
Что касается первого заместителя мэра, то доход Дмитрия Анисимова составил 3 401 878 рублей. В долевой собственности Анисимова имеется квартира, а в индивидуальной – гараж и автомобиль Cadillac GMX 322.
Замыкает тройку лидеров по заработку руководитель аппарата администрации Марина Трофимова. Ее доход в 2021 году составил 3 368 312 рублей. Владеет двумя квартирами: одной в долевой, другой – в индивидуальной собственности. Ездит на Fiat Albea и LADA.
Заработок заместителя главы города по социальным вопросам Олега Коваленко составил 3 287 558 рублей. В личной собственности чиновника находится квартира и два гаража. Кроме того, Коваленко владеет автомобилем "ВАЗ-21074".
Доход начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Сергея Лысенко составил 2 980 659 рублей. Кроме того, в его собственности находится квартира.
Елена Терзитская, начальник управления экономического развития, заработала, согласно документу, 1 598 295 рублей. В индивидуальной собственности Терзитской имеется квартира.
Кроме того, в документе имелись и данные о заработке заместителей мэра, которые являются начальниками территориального управления (далее – ТУ) районов.
Так, доход начальника ТУ Кедровки и Промышленновского Дмитрия Павлова составил 4 298 238 рублей. Также чиновник владеет автомобилем Hyundai ix35.
На втором месте по заработку за 2021 год оказался глава ТУ Центрального района кузбасской столицы Олег Самодумов. Он заработал 4 293 514 рублей. В собственности у Самодумова имеется квартира и два автомобиля: ГАЗ-21, Audi A4.
Следом идет начальник ТУ Лесной Поляны Эдуард Загайнов, заработавший 4 066 779 рублей. В совместной собственности у него квартира и гараж-стоянка.
Начальник ТУ Заводского района Евгений Павлов заявил о доходе в 3 142 542 рубля. Он владеет гаражом и Toyota Camry.
Заработок руководителя ТУ Ленинского района Натальи Захаровой составил в прошлом году 2 765 413 рублей. Также чиновница имеет в индивидуальной собственности квартиру и автомобиль Hyundai ix35. Еще одна квартира находится у Захаровой в долевой собственности.
Доход начальника ТУ Рудничного района Ольги Березиной – 2 585 938 рублей. В долевой собственности – квартира и земельный участок, в индивидуальной – еще одна квартира, участок и дом.
Глава ТУ Кировского района Алексей Яковлев заявил о заработке 2 506 895 рублей. Владеет одной квартирой в долевой, а другой – в индивидуальной собственности.
Начальник территориального управления жилых районов Ягуновский и Пионер Марат Нагаев получил в 2021 году 2 259 492 рубля. В собственности у него земельный участок и автомобиль Volkswagen Polo. В совместной собственности – квартира.
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