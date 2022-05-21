Заместители мэра Кемерова обнародовали свои доходы

Администрация города Кемерово обнародовала документ, в котором содержатся данные об имуществе и доходах заместителей мэра за минувший год. Журналист AVOKADO ознакомился с представленной там информацией.

Согласно официальным данным, наибольший заработок в 2021 году был у начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрия Березовского. Ему удалось получить 3 552 726 рублей. Чиновник владеет квартирой и автомобилем Subaru Impreza.

Что касается первого заместителя мэра, то доход Дмитрия Анисимова составил 3 401 878 рублей. В долевой собственности Анисимова имеется квартира, а в индивидуальной – гараж и автомобиль Cadillac GMX 322.

Замыкает тройку лидеров по заработку руководитель аппарата администрации Марина Трофимова. Ее доход в 2021 году составил 3 368 312 рублей. Владеет двумя квартирами: одной в долевой, другой – в индивидуальной собственности. Ездит на Fiat Albea и LADA.

Заработок заместителя главы города по социальным вопросам Олега Коваленко составил 3 287 558 рублей. В личной собственности чиновника находится квартира и два гаража. Кроме того, Коваленко владеет автомобилем "ВАЗ-21074".

Доход начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Сергея Лысенко составил 2 980 659 рублей. Кроме того, в его собственности находится квартира.

Елена Терзитская, начальник управления экономического развития, заработала, согласно документу, 1 598 295 рублей. В индивидуальной собственности Терзитской имеется квартира.