Заместитель мэра Кемерова уволился с должности

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В администрации областного центра произошли кадровые изменения: уволился один из заместителей градоначальника.

Кадровые перестановки произошли в администрации столицы Кузбасса. Как стало известно, уволился один из заместителей главы города Кемерово Ильи Середюка. Человек занимался решением экономических вопросов в регионе.

– Указанные в постановлении администрации города Кемерово от 21.04.2021 №1140 "О внесении изменений в постановление администрации города Кемерово от 08.11.2007 № 156 "О распределении обязанностей" обязанности возложены на первого заместителя Главы города в связи с увольнением по собственному желанию заместителя Главы города по экономическим вопросам, – говорится в сообщении властей.

В администрации отметили, что такое решение продиктовано "необходимостью оперативного решения задач", которые были возложены на уволенного сотрудника и подведомственные ему подразделения мэрии.

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