Заместили губернатора Кузбасса отчитались о годовом доходе

Представители областной администрации Кузбасса предоставили декларации о доходах.
Согласно документам, опубликованным на сайте АКО, наибольшую сумму за 2021 год заработала жена первого заместителя губернатора Вячеслава Телегина. Годовой доход достиг 33 515 392,00 рублей. В собственности у супруги 10 земельных участков, 76 гаражей, 15 недвижимого имущества, автомобиль Toyota Land Cruiser 200.
Сам же Телегин задеклалировал 6 467 795, 00 рублей. Имеет три земельных участка, дом и квартиру. Автомобили легковые BMW X7, моторная лодка HARBERCRAFT 1775XD, снегоход Skandic WT600, снегоход Ski-Doo Skandic WT 900 ACE, прицеп МЗСА 822131, прицеп ЛАВ 81012В, прицеп МЗСА 817711.
Заместитель губернатора по внутренней политике Ольга Турбаба – 11 050 239,19 рублей.
- земельный участок
- жилой дом
- Lexus РХ300
Первый заместитель председателя Правительства Кузбасса - министр финансов Игорь Малахов – 8 0421 75,72 рублей.
- земельный участок
- жилой дом
- автомобиль легковой Honda CRV
Заместитель губернатора по вопросам безопасности и правопорядка Валерий Догадов – 6 445 217,16 рублей.
- земельный участок
- жилой дом
- гараж
- снегоход TIKSY 250
Заместитель председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко – 6 397 780 рублей.
- земельный участок
- садовый дом
- квартира
- квартира
- гараж
Заместитель губернатора по строительству Глеб Орлов – 6 016 019,07 рублей.
- земельный участок
- земельный участок
- жилой дом
- гараж
- нежилое помещение
Заместитель председателя правительства по агропромышленному комплексу Денис Ильин – 3 071 760 рублей.
- три квартиры
- автомобиль HYUNDAI Santa Fe
Заместитель председателя Правительства по вопросам социального развития Елена Воронина – 2 339 844 рублей.
- два земельных участка
- две квартиры
Напомним, ранее на сайте областной администрации Кузбасса появилась декларация о доходах губернатора и его супруги.
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