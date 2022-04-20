Заместили губернатора Кузбасса отчитались о годовом доходе

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Помощники губернатора Кузбасса опубликовали данные о доходах за прошедший год.

Представители областной администрации Кузбасса предоставили декларации о доходах.


Согласно документам, опубликованным на сайте АКО, наибольшую сумму за 2021 год заработала жена первого заместителя губернатора Вячеслава Телегина. Годовой доход достиг 33 515 392,00 рублей. В собственности у супруги 10 земельных участков, 76 гаражей, 15 недвижимого имущества, автомобиль Toyota Land Cruiser 200.


Сам же Телегин задеклалировал 6 467 795, 00 рублей. Имеет три земельных участка, дом и квартиру. Автомобили легковые BMW X7, моторная лодка HARBERCRAFT 1775XD, снегоход Skandic WT600, снегоход Ski-Doo Skandic WT 900 ACE, прицеп МЗСА 822131, прицеп ЛАВ 81012В, прицеп МЗСА 817711.


Заместитель губернатора по внутренней политике Ольга Турбаба 11 050 239,19 рублей.

  • земельный участок
  • жилой дом
  • Lexus РХ300

Первый заместитель председателя Правительства Кузбасса - министр финансов Игорь Малахов – 8 0421 75,72 рублей.

  • земельный участок
  • жилой дом
  • автомобиль легковой Honda CRV

Заместитель губернатора по вопросам безопасности и правопорядка Валерий Догадов – 6 445 217,16 рублей.

  • земельный участок
  • жилой дом
  • гараж
  • снегоход TIKSY 250

Заместитель председателя правительства Кузбасса по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко – 6 397 780 рублей.

  • земельный участок
  • садовый дом
  • квартира
  • квартира
  • гараж

Заместитель губернатора по строительству Глеб Орлов – 6 016 019,07 рублей.

  • земельный участок
  • земельный участок
  • жилой дом
  • гараж
  • нежилое помещение

Заместитель председателя правительства по агропромышленному комплексу Денис Ильин – 3 071 760 рублей.

  • три квартиры
  • автомобиль HYUNDAI Santa Fe

Заместитель председателя Правительства по вопросам социального развития Елена Воронина – 2 339 844 рублей.

  • два земельных участка
  • две квартиры

Напомним, ранее на сайте областной администрации Кузбасса появилась декларация о доходах губернатора и его супруги.

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