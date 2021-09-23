Замерзающие кемеровчане уличили собственника крупного здания в экономии

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В социальных сетях жители Кемерова пожаловались на отсутствие отопления в одном из офисных зданий города. Как выяснилось,

С жалобой на холод горожане обратились к мэру Кемерова Илье Середюку. По словам местных жителей, в офисном здании по адресу Октябрьский проспект, 28, до сих пор нет тепла, а собственник заявляет, что отопление планируется запустить лишь в конце месяца.

- Мы в офисах мерзнем. Собственник уверяет, что по плану здание в конце месяца. Для Сибири это не совсем логично, мы очень мерзнем, - написала кемеровчанка.

В ответ на это глава города отметил, что магистраль, которая должна обеспечивать подачу тепла в указанное здание, уже находится под давлением, но решение о начале обогрева помещений остается за собственником.

- Открыть или не открыть задвижку-желание собственника. Скорее всего, они экономят, - заявил Илья Середюк.

Напомним, ранее градоначальник рассказал некоторые подробности о текущей ситуации с отоплением на территории Кемерова.

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