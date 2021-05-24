Залезший на подоконник юный новокузнечанин скидывал игрушки с 6 этажа

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Ребенок в южной столице Кузбасса выглядывал в полный рост из окна с 6 этажа многоквартирного дома. Мальчика, выкидывавшего с окна вещи, заметила прохожая. Она же и убедила юного горожанина спуститься с него.

В одном из крупных городских сообществ, освещающих новости Новокузнецка, местная жительница рассказала об инциденте, который чуть не перерос в трагедию: маленький мальчик забрался на окно и начал скидывать игрушки. Находился юный горожанин на шестом этаже. Он стоял на подоконнике и в полный рост выглядывал из окна.

- Слава Богу все обошлось и мои крики «закрой пожалуйста окно, слезь с подоконника» были услышаны! Малыш закрыл окно. Однако перед этим он успел скинуть вниз какие то игрушки из окна 6 этажа(авт. стиль сохранен, – прим. ред.), - пишет жительница Новокузнецка в публикации.

В этой связи горожанка напомнила землякам о необходимости следить за своими детьми. Некоторые из пользователей Сети, обративших внимание на публикацию, отметили, что в случаях, подобных описанному выше, очевидцам необходимо обращаться в правоохранительные органы.


Вместе с этим, другие дали совет по тому, как именно можно обезопасить детей: на окна следует поставить специальные заглушки.


Напомним, что ранее в Новокузнецке с высоты упал полуторогодовалый ребенок. После падения с четвертого этажа его госпитализировали.

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