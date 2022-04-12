Сегодня, 12 апреля, кемеровчане поделились в Сети кадрами с места ДТП в Южном микрорайоне. Очевидцы запечатлели два автомобиля, находящиеся возле трамвайных путей. Видно, что один из них находится прямо на рельсах. Кроме того, рядом стоят машины экстренных служб.

‒ Молодежь на Жигулях после ДТП разбежалась в разные стороны, а черный автомобиль от удара залетел на трамвайные пути, ‒ рассказал автор поста в социальной сети.

За подробностями корреспондент AVOKADO обратился в ОГИБДД по городу Кемерово. Инцидент произошел 9 апреля в 23:45, на перекрестке улицы Радищева с улицей Патриотов. Водитель ВАЗ-21061, юноша 19 лет, при проезде через перекресток по второстепенной дороге не уступил транспортному средству, которое двигалось по главной. В результате произошло столкновение с автомобилем LADA Vesta под управлением 25-летней девушки. Пострадавших в ДТП нет, причинен только материальный ущерб, рассказали правоохранители.

Водитель "ВАЗа" был трезвым, но не имел водительских прав.