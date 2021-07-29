Закрытый кемеровский ресторан попал на продажу за почти 58 млн рублей

В кузбасской столице продают помещение закрытого ресторана "Дружба народов" на улице Весенней 6, о чем говорится в объявлении, размещенном на специализированном сайте. По информации продавца, ресторан двухэтажный: площадь первого этажа составляет 489 кв.м, площадь цокольного – 432 кв.м.

Как уверяет авто текста, помещение "свободного назначения" может быть использовано для размещения кафе, фитнес-зала, медцентра и других заведений.

— По необходимости есть место для ресепшн и зоны ожидания или как под кассу, — говорится в объявлении.

Приобрести объект можно за 57 млн 750 тыс. рублей. Напомним, в июне 2019 года вспыхнул ресторан на набережной, после чего заведение закрылось.