Закрытие органного концертного сезона состоится в Филармонии Кузбасса

Событие состоится во вторник, 21 июня, в 18:30
Летние фантазии для голоса и органа
Закрытие органного концертного сезона 2021-2022 гг.
В программе: произведения И.С.Баха, Г.Ф. Генделя,В.А.Моцарта, Ш.-М.Видора, Дж.Гершвина,П.Флетчера,А.Пьяццоллы, Х.А.Штамма.
Участвуют: лауреаты международных конкурсов Елена Шевченко (орган), Ольга Музыкова (сопрано), Наталья Кузнецова (сопрано), Дмитрий Ганин (тенор), Евгений Дмитриев (бас), Елизавета Ханнанова (фортепиано).
Музыковед Анастасия Скулкова.
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Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Билеты можно приобрести по Пушкинской карте
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