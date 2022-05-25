Закрытие органного концертного сезона состоится в Филармонии Кузбасса

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Концерт "Летние фантазии для голоса и органа" пройдет для кемеровчан и гостей города в Государственной филармонии.

Событие состоится во вторник, 21 июня, в 18:30


Летние фантазии для голоса и органа
Закрытие органного концертного сезона 2021-2022 гг.

В программе: произведения И.С.Баха, Г.Ф. Генделя,В.А.Моцарта, Ш.-М.Видора, Дж.Гершвина,П.Флетчера,А.Пьяццоллы, Х.А.Штамма.


Участвуют: лауреаты международных конкурсов Елена Шевченко (орган), Ольга Музыкова (сопрано), Наталья Кузнецова (сопрано), Дмитрий Ганин (тенор), Евгений Дмитриев (бас), Елизавета Ханнанова (фортепиано).

Музыковед Анастасия Скулкова.


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Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Билеты можно приобрести по Пушкинской карте
Да!
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