Закрытие мест отдыха у воды началось в Кузбассе

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Специалисты регионального МЧС приступили к закрытию мест массового отдыха у воды в Кемеровской области. Под запрет уже попали 13 подобных зон, расположенных в Чебулинском и Промышленновском муниципальных округах.

По информации из пресс-службы ГУ МЧС Кемеровской области, всего в летний период для массового посещения граждан были доступны 54 места отдыха у воды и 34 пляжа, прошедших официальное освидетельствование экспертов. Сейчас же - в преддверии окончания летнего сезона - территории начали закрываться. Однако несмотря на это, специалисты экстренных служб все равно продолжают работать близ водных объектов.

- Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам проводят профилактические рейды и патрулирования совместно с представителями администраций муниципальных образований и полиции, - уточнили в ведомстве.

Члены мобильных групп ведут разъяснительную беседу со всеми горожанами, которые пребывают рядом с водой, на предмет безопасности при нахождении у рек и озер. Проверка инспекторов ведется и на тех пляжах, которые еще открыты.

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