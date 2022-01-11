Закрытие ковидария возмутило жителей кузбасского города

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Минздрав Кемеровской области рассказал о причинах закрытия ковидного стационара в Белове.

Накануне в социальных сетях губернатора Кузбасса Сергея Цивилева появилось сообщение от жительницы Белова. Женщина возмутилась тем, что в городе был закрыт единственный ковидарий, и теперь пациентам с COVID-19 приходится проходить лечение в Гурьевске.

– Почему сначала у нас закрыли роддом и мы поехали рожать в другие территории, потом закрыли ковидарий, и нас отправляют вообще к черту на рога! Причем рожать можно в Кемерове, но ковид лечить в Кемерове нельзя, только в Гурьевск! (стиль автора сохранен – прим.ред.) – написала беловчанка.

На сообщение ответили представители регионального министерства здравоохранения. Специалисты рассказали, что из-за стабилизации заболеваемости коронавирусом госпитализация пациентов с соответствующим диагнозом в Беловскую городскую больницу №1 была временно приостановлена, а койки переведены в резерв.

– Решение по переводу отделения (родильного дома) к оказанию плановой помощи или возвращению к работе в режиме ковидария будет приниматься в зависимости от развития эпидситуации, – подчеркнули сотрудники Минздрава Кузбасса.

Ранее беловчане и прокопчане пожаловались на закрытие родильных домов.

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