Закрытие кинотеатров в нерабочие дни возмутило жителей Кузбасса

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Информация о приостановлении показа фильмов на больших экранах в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября озадачила жителей Кемеровской области, которые начали бить тревогу в Сети.

Кинотеатры окажутся недоступны для зрителей в нерабочие дни. С предстоящей субботы показ фильмов будет прекращен в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Из данных "Бюллетеня кинопрокатчика" следует, что по всей стране двери закроют учреждения культуры, кроме музеев и театров.


Что касается Томской области, то там местные власти уже официально объявили о закрытии кинотеатров, а вот в Новосибирской и Омской областях введены жесткие коронавирусные ограничения.


В связи с новой информацией жители Кемеровской области выразили беспокойство о предстоящей судьбе местных кинотеатров. Лишение шанса посмотреть долгожданные фильм на большом экране во время "каникул" во многом их озадачило.


Однако на сайтах указано, что расписание показов кино остается стандартное – до следующей среды. Обновляют его обычно по средам, на неделю вперед, так как в четверг стартуют премьеры.


В настоящий момент от властей шахтерского края не поступало официального сообщения о закрытии кинотеатров, но локдаун в Москве уже оказал влияние на кино. Так. прокатчики перенесли премьеры новинок на более поздний срок: "Вечные" – с 4 на 8 ноября, "Последняя дуэль" – с 28 октября на 18 ноября, "Французский вестник" – с 11 ноября на 18 ноября, "Мы – монстры! 2" – с 28 октября на 11 ноября, а "Оленьи рога" и "Купе номер 6" пропали из графика и новой даты на показы до сих пор не назначены.

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