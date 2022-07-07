+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

"Закружилась голова": кемеровчане пожаловались на стойкую вонь в центре города

0
Фото:  

Жители областной столицы обратились в интернет-журнал AVOKADO с жалобой на неприятный запах в воздухе в самом центре города. Граждане отметили, что после его появления они ощутили неприятные симптомы.

В редакцию AVOKADO поступило обращение от жителей областного центра, которые пожаловались, что сегодня в районе 15:30 по местному времени центр города окутал зловонный аромат. По ощущениям он напомнил собеседнику запах тухлых яиц или же чего-то горелого.

На Советском вонь стоит невозможная. Закружилась голова, подступила тошнота, – рассказал горожанин.

Для выяснения причин появления неприятного запаха корреспондент AVOKADO обратился в кемеровский Гидрометцентр, где пояснили, что на текущий момент все показатели по содержанию вредных веществ в воздухе находятся в пределах нормы. Кроме того, журналист предположил, что вонь могла возникнуть из-за какого-либо пожара в Центральном районе. Однако оперативно получить комментарий от МЧС не удалось.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37938

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined