В редакцию AVOKADO поступило обращение от жителей областного центра, которые пожаловались, что сегодня в районе 15:30 по местному времени центр города окутал зловонный аромат. По ощущениям он напомнил собеседнику запах тухлых яиц или же чего-то горелого.

– На Советском вонь стоит невозможная. Закружилась голова, подступила тошнота, – рассказал горожанин.

Для выяснения причин появления неприятного запаха корреспондент AVOKADO обратился в кемеровский Гидрометцентр, где пояснили, что на текущий момент все показатели по содержанию вредных веществ в воздухе находятся в пределах нормы. Кроме того, журналист предположил, что вонь могла возникнуть из-за какого-либо пожара в Центральном районе. Однако оперативно получить комментарий от МЧС не удалось.