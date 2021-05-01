Закон о запрете высадки детей-безбилетников из транспорта вступил в силу в России

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Сегодня в России начинает действовать закон, предусматривающий наказание за принудительную высадку детей из общественного транспорта.

С 1 мая в России начнут штрафовать водителей, кондукторов и контролеров за высадку из общественного транспорта детей-безбилетников. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон 20 апреля.


Размер штрафов будет варьироваться от 5 до 30 тысяч рублей в зависимости от лица, привлекаемого к ответственности.

–За принудительную высадку ребенка, у которого нет билета или который не может оплатить проезд, если он едет один в автобусе, троллейбусе или трамвае, штраф составит: для водителя – 5 тыс. руб.; для кондукторов или контролеров – от 20 до 30 тыс. руб., – говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Отмечается, что подобная мера действует в случае, если с ребенком ничего не произошло. Если же после высадки ребенок пострадал, попал в беду, то за это следует уже уголовная ответственность.

Да!
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