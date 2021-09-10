Заколовший скандалившую возлюбленную стамеской кузбассовец получил срок

46-летний рецидивист из Мариинского района получил приговор суда после убийства 52-летней женщины. По информации Мариинского городского суда, между сожителями неоднократно происходили конфликты. Еще в июне прошлого года потерпевшая из ревности ударила любовника ножом в спину, за что получила 2,5 года условного срока. Очередная ссора привела к трагедии.

— <...> в начале марта 2021 года осужденный в доме со своей 52-летней сожительницей употреблял спиртные напитки, в результате чего между ними возник конфликт ввиду финансовых претензий потерпевшей к осужденному, — рассказали в суде.

Мужчина начал выгонять даму сердца из дома, но она не уходила. На пороге входной двери женщина бросалась оскорблениями. Разгневанный кузбассовец схватил с полки строительную стамеску и воткнул ее в спину сожительницы. Затем просто вытолкнул ее из квартиры, убрав стамеску на место.

Раненную женщину, которая лежала у крыльца на улице, нашла соседка. На помощь она позвала осужденного, поскольку сама не могла поднять потерпевшую. Вернувшись, они поняли, что женщина умерла.

Суд установил, что осужденный хоть и не имел желания убивать возлюбленную, но осознавал последствия своих действий. Сам же кузбассовец признал вину частично. В результате суд выявил наличие косвенного умысла на убийство. Таким образом, ранее судимый мужчина был приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.