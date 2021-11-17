Заключенные в Кузбассе потеряют доступ к длительным свиданиям из-за COVID-19

Сегодня, 17 ноября, появилась официальная информация о введении дополнительных антиковидных ограничений в учреждениях ГУФСИН России в Кузбассе. С 20 ноября 2021 года заключенные не смогут попасть на длительные свидания. Данная мера была принята из-за COVID-19.
‒ Ограничения введены для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, ‒ сообщают в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что действие запрета продолжится до особого распоряжения.
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