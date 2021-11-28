По словам работника, в "Листвяжной" постоянно фиксировалось превышение метана, однако начальство не реагировало на это должным образом. Более того, шахтеры были вынуждены работать в опасных условиях с заклеенными пленкой датчиками. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

– Они заклеивали нам пленкой датчики, которые показывают газ. <...> Вот эти вспышки я сам лично видел. <...> Я говорил: "Пацаны, вы что делаете, остановите шахту". А они боятся, потому что у всех дети, у всех кредиты, у кого чего. Здесь просто нет справедливости, – рассказал журналистам дизелист "Листвяжной".

Сам рабочий, по его словам, был на больничном во время взрыва, поэтому не пострадал.

Ранее редакция AVOKADO писала о превышении предельно допустимой концентрации метана на шахте "Листвяжная", где 25 ноября 2021 года произошло ЧП, в результате которого погибли более 50 человек. Тела пяти горняков были подняты на поверхность вчера, 27 ноября. По делу, возбужденному по факту ЧП, были арестованы пять человек, в том числе, директор шахты.