Закладчицы из Новосибирска предстанут перед кемеровским судом

0
Фото:  

Жительницы столицы Сибири попали под суд за распространение наркотиков в Кузбассе.

В одном из районов Кемерова были замечены две женщины, которые пытались сбыть крупную партию наркотиков. Правоохранители задержали их и обнаружили, что при себе у злоумышленниц было 39 свертков с наркотиками, мобильные телефоны и банковские карты. С помощью телефонов женщины уведомляли покупателей о местах "тайников" с наркотическим веществом, а на карты получали вырученные деньги. Обследовав другие районы, правоохранители нашли еще 11 "закладок". Веществом, находившимся в 50 свертках, оказался героин общей массой 28 граммов, что является крупным размером.


Задержанными оказались две жительницы Новосибирска, которые являлись закладчицами теневого интернет-магазина, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Женщины приехали в кузбасскую столицу для того, чтобы распространить наркотик.


Дело передано в суд. Злоумышленницам грозит до 20 лет лишения свободы.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35357

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined