Закладчицы из Новосибирска предстанут перед кемеровским судом

В одном из районов Кемерова были замечены две женщины, которые пытались сбыть крупную партию наркотиков. Правоохранители задержали их и обнаружили, что при себе у злоумышленниц было 39 свертков с наркотиками, мобильные телефоны и банковские карты. С помощью телефонов женщины уведомляли покупателей о местах "тайников" с наркотическим веществом, а на карты получали вырученные деньги. Обследовав другие районы, правоохранители нашли еще 11 "закладок". Веществом, находившимся в 50 свертках, оказался героин общей массой 28 граммов, что является крупным размером.

Задержанными оказались две жительницы Новосибирска, которые являлись закладчицами теневого интернет-магазина, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Женщины приехали в кузбасскую столицу для того, чтобы распространить наркотик.

Дело передано в суд. Злоумышленницам грозит до 20 лет лишения свободы.