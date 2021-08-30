Закидывающий бычки в окно дворник из Кемерова стал народным героем

В соцсетях распространилось видео, снятое около жилого дома на улице Красноармейской в Кемерове. По словам автора ролика, дворник решил закинуть бычки, находящиеся на тротуаре, в окно, под которым они была рассыпаны.

- Красноармейская 95, дворник адресует бычки отправителю, - говорится в подписи к видео.

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек пытается забросить один из "снарядов" обратно в квартиру, из которой, как предполагается, он и выпал ранее.

В комментариях к публикации пользователи отнеслись к поступку дворника одобрительно.

- "Правильно делает!", "Класс. Как то же людей надо к порядку приучать, трудно среди свиней жить", "Молодец!", - написали горожане.

В настоящее время свой комментарий оставили больше десятка человек, каждый из которых поддержал героя видео.