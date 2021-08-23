Заказчик решил сэкономить на реконструкции кемеровского аэропорта

Из данных сайта госзакупок следует, что заказчик в лице акционерного общества "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "ЛенАэроПроект" объявил новый электронный аукцион на выполнение изыскательских работ в аэропорту после отмены многомиллионного конкурса.

Из текста заявки следует, что исполнителю необходимо провести полный спектр инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и инженерно-геодезических изысканий на объекте.

Правда в новом аукционе цена контракта несколько снижена. Если ранее за выполнение работ была предложена сумма в 38 950 000 рублей, то теперь заявку необходимо выполнить за 34 550 000 миллионов, что на 400 000 рублей меньше.