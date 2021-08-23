Заказчик решил сэкономить на реконструкции кемеровского аэропорта

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На сайте государственных закупок появился новый конкурс на реконструкцию кемеровского аэропорта имени А. А. Леонова. Правда объем работ предложено выполнить за меньшую цену.

Из данных сайта госзакупок следует, что заказчик в лице акционерного общества "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "ЛенАэроПроект" объявил новый электронный аукцион на выполнение изыскательских работ в аэропорту после отмены многомиллионного конкурса.


Из текста заявки следует, что исполнителю необходимо провести полный спектр инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и инженерно-геодезических изысканий на объекте.


Правда в новом аукционе цена контракта несколько снижена. Если ранее за выполнение работ была предложена сумма в 38 950 000 рублей, то теперь заявку необходимо выполнить за 34 550 000 миллионов, что на 400 000 рублей меньше.

Да!
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