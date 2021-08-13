Заказчик отменил аукцион на 40 млн рублей по реконструкции кемеровского аэропорта

Согласно данным сайта госзакупок, заказчик в лице акционерного общества "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "ЛенАэроПроект" отменил ранее объявленный аукцион. Как сообщается, такое решение приняла сама компания.
В рамках закупки организация искала подрядчика для выполнения инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и инженерно-геодезических изысканий в качестве подготовки к реконструкции объектов Международного аэропорта Кемерово им. А. Леонова. Стартовая стоимость контракта составляла 38 950 000 рублей.
Более подробно о реконструкции кемеровской воздушной гавани редакция AVOKADO писала ранее.
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