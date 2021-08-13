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Заказчик отменил аукцион на 40 млн рублей по реконструкции кемеровского аэропорта

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Компания из Санкт-Петербурга, которая ранее объявила аукцион на выполнение инженерных изысканий по реконструкции аэропорта в Кемерове, изменила свое решение.

Согласно данным сайта госзакупок, заказчик в лице акционерного общества "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "ЛенАэроПроект" отменил ранее объявленный аукцион. Как сообщается, такое решение приняла сама компания.


В рамках закупки организация искала подрядчика для выполнения инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических и инженерно-геодезических изысканий в качестве подготовки к реконструкции объектов Международного аэропорта Кемерово им. А. Леонова. Стартовая стоимость контракта составляла 38 950 000 рублей.


Более подробно о реконструкции кемеровской воздушной гавани редакция AVOKADO писала ранее.

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