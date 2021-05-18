Заказавший брендовую спортивную обувь в Сети кузбассовец получили кроссовки без опознавательных знаков

К полицейским в Киселевске обратился местный житель, который сообщил, что неизвестные похитили его деньги обманным способом. Сумма ущерба составила более 4 тысяч рублей.

Как заявитель сообщил правоохранителям, указанную сумму он потратил на приобретение обуви известной марки в Интернете, однако товар, пришедший ему, не соответствовал тому, что он приобретал.

По данному факту было возбужденно уголовное дело по статье о мошенничестве. Аферистам грозит до 2 лет заключения в местах лишения свободы.