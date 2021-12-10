Заказавшая шторы кемеровчанка получила коробку со странным содержимым

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Жительница кузбасской столицы сделала покупку предмета интерьера в Сети, однако на почте ее ждало разочарование.

Кемеровчанка заказала на одном из сайтов шторы для своей квартиры. Женщина сразу оплатила покупку, однако при получении посылки обнаружила, что занавесок внутри нет. Вместо желаемого товара кемеровчанка получила четыре пакета с землей. Попытки связаться с продавцом не увенчались успехом, так как его телефон оказался выключен. Сумма ущерба составила пять тысяч рублей.


Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Злоумышленнику, поиск которого сейчас проводится, грозит лишение свободы сроком до двух лет.

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