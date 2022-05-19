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Заказавшая одежду на сайте жительница Кузбасса получила старое белье

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Недобросовестные "продавцы" выслали женщине в Кузбассе постельное белье.

Инцидент произошел в Междуреченске. Местная жительница, 48-летняя женщина, обнаружила в социальной сети объявление о продаже одежды и обуви. При этом цена на вещи была достаточно низкой, чтобы заинтересовать горожанку. Междуреченка прошла по указанным ссылкам и оформила на одном из сайтов доставку кроссовок, а на другом ‒ двух спортивных костюмов и футболки. Общая сумма заказов составила 8 500 рублей. Вскоре женщина получила посылки, однако вместо оплаченной одежды обнаружила там старое постельное белье в упаковочной бумаге.


Междуреченка попыталась обратиться к продавцами, однако они перестали выходить на связь. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы.

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