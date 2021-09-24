Захотевший заработать на бирже мужчина из Кузбасса лишился двух миллионов рублей

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VSE42.Ru

Житель Юрги перевел огромную сумму денег брокерам, которые оказались мошенниками.

По данным областного МВД, 40-летний юргинец оповестил полицию о похищении у него большой суммы денег.


Выяснилось, что потерпевший в июне этого года в Сети увидел объявление о возможности инвестировать деньги для получения быстрого и большого дохода от акций энергетической компании.


После изучения информации и получения различных консультаций от множества "специалистов", мужчина вложил первые 50 000 рублей, которые принесли ему доход в 48 000 рублей.


После чего мужчина внес еще около двух миллионов рублей, взятых в кредит в банках, на брокерский счет.


Связь с "специалистами" пропала - тогда-то мужчина понял, что его обманули.


Возбуждено уголовное дело (мошенничество).


Как сообщалось ранее, жительница Кузбасса лишилась трех миллионов рублей на бирже.


Да!
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