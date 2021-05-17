Загрязняющий улицы города интернет-вызов из TikTok разгневал кузбассовцев

На просторах Сети очевидцы разместили несколько фотографий, сделанные на улицах города Ленинск-Кузнецк, на которых запечатлены мусорные урны с разбросанными рядом отходами.

Автор публикации уверен, что причиной стихийных беспорядков в городе мог стать TikTok, где пользователи придумали новый челлендж.

– Кто бы мог подумать, но оказывается это новый челлендж в тиктоке у молодежи, называется кто перевернет все мусорки в городе (авторский стиль сохранен – прим. ред.), – отметил горожанин.

При этом горожанин предупредил родителей молодых хулиганов, что за такие действия может последовать наказание.