Загрязняющий улицы города интернет-вызов из TikTok разгневал кузбассовцев

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Фото:  

Большое количество перевернутых мусорных урн взволновало жителей кузбасского города, которые назвали причиной загрязнения города интернет-вызов из TikTok.

На просторах Сети очевидцы разместили несколько фотографий, сделанные на улицах города Ленинск-Кузнецк, на которых запечатлены мусорные урны с разбросанными рядом отходами.


Автор публикации уверен, что причиной стихийных беспорядков в городе мог стать TikTok, где пользователи придумали новый челлендж.

– Кто бы мог подумать, но оказывается это новый челлендж в тиктоке у молодежи, называется кто перевернет все мусорки в городе (авторский стиль сохранен – прим. ред.), – отметил горожанин.

При этом горожанин предупредил родителей молодых хулиганов, что за такие действия может последовать наказание.

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