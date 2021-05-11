Загрязнявшая воздух котельная перестала работать в кузбасском городе

После обращения о загрязнении воздуха в Киселевске сотрудники УФССП организовали проверку в местной гостинице. По ее итогам было выявлено, что блочно-модульная котельная, которая использовалась для отопления здания, содержится с нарушениями, которые негативно влияют на проживание тех, кто находится рядом с ней.

- <…> было установлено, что для отопления помещения гостиницы установлена блочно-модульная котельная, выброс дымовых газов осуществляется через одну дымовую трубу. Согласно экспертному заключению по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований атмосферного воздуха (взятого на границах территории гостиницы) было выявлено превышение нормируемых показателей углерода оксида, - сообщили в пресс-службе УФССП.

По решению суда, юридическое лицо было признано виновным в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено ст. 6.4 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта»). В качестве наказания ему назначили приостановление деятельности объекта правонарушения – блочно-модульной котельной. Срок, на который ее эксплуатация была запрещена, составляет 90 суток.