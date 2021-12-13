Загрязнявшая кузбасский водоем организация понесет наказание

Кемеровские правоохранители получили от местных жителей жалобы на то, что ручей Суховский, который впадает в Томь, загрязняется сточными водами. Проведенная проверка показала, что одна из организаций действительно сбрасывала в водоем загрязняющие вещества, чем нарушала экологический баланс.

В отношении юридического лица были составлены протоколы по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления" и ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ "Нарушение правил охраны водных объектов", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В качестве максимального наказания статьями предусмотрен штраф до 300 000 рублей, а также приостановление деятельности организации на 90 суток.