Загрязнявшая кузбасский водоем организация понесет наказание

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Компания из Кемеровской области, сливавшая отходы в ручей, будет привлечена к ответственности.

Кемеровские правоохранители получили от местных жителей жалобы на то, что ручей Суховский, который впадает в Томь, загрязняется сточными водами. Проведенная проверка показала, что одна из организаций действительно сбрасывала в водоем загрязняющие вещества, чем нарушала экологический баланс.


В отношении юридического лица были составлены протоколы по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления" и ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ "Нарушение правил охраны водных объектов", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


В качестве максимального наказания статьями предусмотрен штраф до 300 000 рублей, а также приостановление деятельности организации на 90 суток.

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