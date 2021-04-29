Заготовители черемши заблудились в кузбасском лесу

В лесу в Кузбассе потерялись две жительницы Крапивинского муниципального округа: женщины отправились за черемшой в тайгу. Одна из них – 55-летняя горожанка – смогла дозвониться до полицейских и рассказать о проблеме. По обращению были оперативно организованы поисковые работы. К ним также были привлечены и сотрудники МЧС.

В составе нескольких групп поисковики осмотрели часть леса, в котором могли находиться женщины. Их искали почти сутки, поддерживая связь с потерявшимися.

- В результате утром женщины были найдены в глухой тайге, в нескольких километрах от населенного пункта. Ночь они провели у костра, который развели, чтобы не замерзнуть и сориентировать тех, кто искал их в лесу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Правоохранители осмотрели женщин на наличие травм, требующих медицинского вмешательства, а после помогли им вернуться домой.