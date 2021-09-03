Загоревшийся в многоквартирном доме мусор стал угрозой безопасности кузбассовцев

Инцидент произошел вечером 2 сентября в пятиэтажном доме на проспекте Ленина в Прокопьевске. Сигнал о возгорании поступил спасателям в 20:14. На место выезжали 12 пожарных на трех спецмашинах. По прибытии специалисты обнаружили, что из окна квартиры на третьем этаже клубится дым.

Еще до приезда бригады десять жильцов сами выбежали на улицу, среди них оказалось три ребенка.

— По лестничным маршам на улицу спасатели вывели четырех человек, — рассказали Avoka.do в региональном ГУ МЧС.

После обследования помещения выяснилось, что в одной из комнат квартиры воспламенился мусор, в результате он сгорел на площади 9 кв.м. Никто из горожан не пострадал. Предварительной причиной возгорания специалисты называют нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппарата защиты электросетей.