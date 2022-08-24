Загоревшийся скейт-парк в Кемерове попал на видео

Кемеровчанин поделился в социальных сетях видеороликом, на котором оказался запечатлен огонь, охвативший объекты в скейт-парке на улице Инициативной в Кировском районе города. В кузбасском ГУ МЧС журналисту AVOKADO рассказали, что сигнал о возгорании поступил 24 августа в 10:48.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров. Причина возникновения огня на площадке будет установлена.