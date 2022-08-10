Загоревшийся автомобиль попал в объектив камеры кузбассовца

Накануне, 10 августа, ленинск-кузнечане поделились в Сети кадрами, снятыми на улице Юргинской. В объектив камеры очевидца попала иномарка, из-под капота которой вырывался дым. На видео можно также заметить кузбассовцев с огнетушителями.

‒ ...загорелся автомобиль, ‒ отметили свидетели происшествия.

В кузбасскому ГУ МЧС журналисту AVOKADO рассказали, что подобных сигналов в экстренные службы в ближайшие дни не поступало.

Вероятно, горожанам удалось ликвидировать возгорание без привлечения пожарных.