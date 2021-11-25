Задымление на шахте: Сергей Цивилев выехал на место происшествия

Сообщается, что на шахту "Листвяжная", с которой поступил сигнал о задымлении, выехал глава Кузбасса Сергей Цивилев. Напомним, что информация об инциденте появилась сегодня, 25 ноября.

Кроме того, стало известно, что количество пострадавших работников увеличилось до 29 человек.

‒ Двадцать девять человек пострадали. Трое <...> [находятся в тяжелом состоянии], 104 [человека находятся] там [в шахте], ‒ сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Прокуратура региона уже организовала проверку по факту происшествия. Согласно данным пресс-службы ведомства, задымление произошло в 8:30 в пгт Грамотеинский города Белово. Сейчас работники шахты "Листвяжная" выводятся на поверхность.