Задымившийся вагон изменил движение трамваев в Кемерове

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В пресс-службе КЭТК сообщили редакции AVOKADO детали инцидента с задымившимся трамваем на Кузнецком проспекте в Кемерове.

По данным представителя компании, задымление произошло в 13:07 на Кузнецком проспекте. Дым при этом шел из-под вагона со второй тележки. Пассажиры трамвая были своевременно эвакуированы.


В настоящее время вагон остается на месте инцидента. В скором времени его отбуксируют для выяснения причин произошедшего. Пока движение на данном участке частично заблокировано, трамваи проезжают через улицу Дзержинского.


В КЭТК пояснили, что причина задымления может крыться в самой тележке, а не в вагоне. В связи с этим трамвай смогут вернуть в строй стразу после буксировки, поставив его на исправные тележки.


Напомним, ранее редакция AVOKADO публиковала снимки с места инцидента, на которых запечатлен дымящийся трамвай.

Да!
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