Задымившийся вагон изменил движение трамваев в Кемерове

По данным представителя компании, задымление произошло в 13:07 на Кузнецком проспекте. Дым при этом шел из-под вагона со второй тележки. Пассажиры трамвая были своевременно эвакуированы.

В настоящее время вагон остается на месте инцидента. В скором времени его отбуксируют для выяснения причин произошедшего. Пока движение на данном участке частично заблокировано, трамваи проезжают через улицу Дзержинского.

В КЭТК пояснили, что причина задымления может крыться в самой тележке, а не в вагоне. В связи с этим трамвай смогут вернуть в строй стразу после буксировки, поставив его на исправные тележки.

Напомним, ранее редакция AVOKADO публиковала снимки с места инцидента, на которых запечатлен дымящийся трамвай.