Задушившая бывшего мужа во время ссоры киселевчанка ответит перед судом

Жительница Киселевска обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По информации СК, инцидент произошел в доме женщины, когда ее навестил бывший муж. Они начали ругаться, и горожанка начала выгонять гостя, но получила отпор.
— Затем он начал оскорблять обвиняемую, женщина схватила руками его шею и удерживала, пока тот не перестал подавать признаков жизни, — рассказали в областном СУ СКР.
После произошедшего киселевчанка вызвала медиков, а после созналась в содеянном.
В настоящее время расследование завершено, судьбу женщины теперь решит суд.
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