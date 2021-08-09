Задушившая бывшего мужа во время ссоры киселевчанка ответит перед судом

Жительница Киселевска обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По информации СК, инцидент произошел в доме женщины, когда ее навестил бывший муж. Они начали ругаться, и горожанка начала выгонять гостя, но получила отпор.

— Затем он начал оскорблять обвиняемую, женщина схватила руками его шею и удерживала, пока тот не перестал подавать признаков жизни, — рассказали в областном СУ СКР.

После произошедшего киселевчанка вызвала медиков, а после созналась в содеянном.

В настоящее время расследование завершено, судьбу женщины теперь решит суд.