Задолженности по зарплатам выросли в Кузбассе за месяц

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Статистики подсчитали сумму долгов по заработным платам, которая имеется в Кузбассе. Как оказалось, за месяц сумма увеличилась.

По информации Кемеровостата, на 1 июля текущего года задолженность по заработной плате, не включая малое предпринимательство, выросла на 21,1% и равна 87,5 млн рублей. В июне показатели отличались — 72,3 млн рублей.


На текущий момент картина следующая: в сфере добычи угля долг уменьшился с 28 млн рублей до 25 млн, в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования показатель вырос за месяц до 18 млн рублей. Производителям машин и оборудования задолжали на 3 млн рублей больше прежней суммы.


Напомним, ранее власти выделили 200 млн рублей из федерального бюджета на погашение задолженностей перед горняками шахты "Алексиевской".

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