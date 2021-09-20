Задолженность по зарплате в Кузбассе выросла до 100 млн рублей

По сведениям Кемеровостата, сумма долгов по зарплате в Кузбассе на 1 сентября достигла 99,8 млн рублей, увеличившись на 12,2% за последний месяц. При этом значимая часть задолженности отмечается в сфере угледобычи, где сотрудники не получили более 50 млн рублей, (40,2 млн рублей – месяцем ранее).

В сфере образования не доплатили 1,2 млн рублей, ремонта и монтажа транспорта – 10,7 млн рублей, в строительстве – 13,9 млн рублей, в сфере производства минеральной продукции – 14 млн рублей.

Напомним, еще летом сумма зарплатных долгов регионе была меньше.