Задолженность по зарплате в Кузбассе выросла до 100 млн рублей

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В Кемеровской области долги по заработной плате резко выросли за месяц.

По сведениям Кемеровостата, сумма долгов по зарплате в Кузбассе на 1 сентября достигла 99,8 млн рублей, увеличившись на 12,2% за последний месяц. При этом значимая часть задолженности отмечается в сфере угледобычи, где сотрудники не получили более 50 млн рублей, (40,2 млн рублей – месяцем ранее).


В сфере образования не доплатили 1,2 млн рублей, ремонта и монтажа транспорта – 10,7 млн рублей, в строительстве – 13,9 млн рублей, в сфере производства минеральной продукции – 14 млн рублей.


Напомним, еще летом сумма зарплатных долгов регионе была меньше.

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