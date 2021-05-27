+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Задолжавший более полумиллиона рублей своим дочерям новокузнечанин может лишиться автомобиля

0
Фото:  

Долг в 547 тысяч рублей стал причиной для ареста иномарки жителя южной столицы Кузбасса. Крупную сумму мужчина задолжал по алиментам в пользу несовершеннолетних детей.

Известно, что в Новокузнецке местный житель имеет обязательство выплачивать средства на содержание трех дочерей – девочек в возрасте 8-ми, 9-ти и 13-ти лет. Однако алименты платил он нерегулярно, из-за чего впоследствии у него скопился долг на сумму 547 тысяч рублей.


В этой связи на исполнение приставам поступило исполнительное производство о взыскании алиментных платежей с гражданина. Сотрудники ведомства ознакомили его материалами и сроками добровольного исполнения. Также ему объяснили, что будет, если не ликвидировать долг за указанное время, однако долговую обязанность он не смог погасить вовремя.

- Сотрудником ведомства было вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ, постановление о временном ограничении на пользование специальным правом в виде управления транспортным средством, - сообщили в пресс-службе УФССП Кузбасса.

Кроме того, сотрудникам ведомства удалось установить, что в его имущественном положении находится автомобиль. В связи с этим приставы вынесли постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства.


Транспорт обнаружили и арестовали, однако оставили на ответственное хранение у должника. Отмечается, что предварительная стоимость инормаки составляет 470 тысяч рублей.


В том же случае, если мужчина в течении 10 дней не погасит свой долг, то имущество будет реализовано в счет задолженности.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25452

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined