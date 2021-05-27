Задолжавший более полумиллиона рублей своим дочерям новокузнечанин может лишиться автомобиля

Известно, что в Новокузнецке местный житель имеет обязательство выплачивать средства на содержание трех дочерей – девочек в возрасте 8-ми, 9-ти и 13-ти лет. Однако алименты платил он нерегулярно, из-за чего впоследствии у него скопился долг на сумму 547 тысяч рублей.

В этой связи на исполнение приставам поступило исполнительное производство о взыскании алиментных платежей с гражданина. Сотрудники ведомства ознакомили его материалами и сроками добровольного исполнения. Также ему объяснили, что будет, если не ликвидировать долг за указанное время, однако долговую обязанность он не смог погасить вовремя.

- Сотрудником ведомства было вынесено постановление о временном ограничении на выезд должника из РФ, постановление о временном ограничении на пользование специальным правом в виде управления транспортным средством, - сообщили в пресс-службе УФССП Кузбасса.

Кроме того, сотрудникам ведомства удалось установить, что в его имущественном положении находится автомобиль. В связи с этим приставы вынесли постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства.

Транспорт обнаружили и арестовали, однако оставили на ответственное хранение у должника. Отмечается, что предварительная стоимость инормаки составляет 470 тысяч рублей.

В том же случае, если мужчина в течении 10 дней не погасит свой долг, то имущество будет реализовано в счет задолженности.