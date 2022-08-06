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Задержки рейсов произошли в аэропорте Кемерова

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Сразу несколько самолетов задерживаются в аэропорту столицы Кузбасса.

Днем в в субботу, 6 августа, в кемеровской воздушной гавани возникли проблемы с несколькими рейсами, что следует из данных на онлайн-табло.


Так, рейс в Казань был запланирован на сегодня 18:00, однако оказался перенесен на утро воскресенья 8:50 по местному времени. Задержка рейса составит почти 15 часов. Кроме того, эта же авиакомпания отложила вылет самолета в Красноярск: воздушный борт должен был отправиться в 14:20, но теперь взлетит только в 19:10.


За подробностями журналист AVOKADO обратился в справочную кемеровского аэропорта, где сотрудники не озвучили причину возникших задержек.

Да!
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