Задержки рейсов произошли в аэропорте Кемерова

Днем в в субботу, 6 августа, в кемеровской воздушной гавани возникли проблемы с несколькими рейсами, что следует из данных на онлайн-табло.

Так, рейс в Казань был запланирован на сегодня 18:00, однако оказался перенесен на утро воскресенья 8:50 по местному времени. Задержка рейса составит почти 15 часов. Кроме того, эта же авиакомпания отложила вылет самолета в Красноярск: воздушный борт должен был отправиться в 14:20, но теперь взлетит только в 19:10.

За подробностями журналист AVOKADO обратился в справочную кемеровского аэропорта, где сотрудники не озвучили причину возникших задержек.