Задержанный на кемеровском бульваре "закладчик" получил 6,5 лет строгого режима

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Кемеровчанин, занимавшийся сбытом наркотиков в центре города, получил приговор.

Центральный суд города Кемерово постановил приговор 35-летнему жителю областной столицы за «Незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».


Полицейские задержали подозреваемого, в момент, когда тот оборудовал тайник с наркотиками на Пионерском бульваре. Сотрудниками были изъяты вещества (гашиш и мефедрон) , общая масса которых составила около 30 граммов. Задержанный стал фигурантом уголовного дела и был заключен под стражу.


Теперь по решению суда, наркоторговец отправится на 6 лет и 6 месяцев в колонию строго режима, передает ГУ МВД по Кемеровской области.

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