Центральный суд города Кемерово постановил приговор 35-летнему жителю областной столицы за «Незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Полицейские задержали подозреваемого, в момент, когда тот оборудовал тайник с наркотиками на Пионерском бульваре. Сотрудниками были изъяты вещества (гашиш и мефедрон) , общая масса которых составила около 30 граммов. Задержанный стал фигурантом уголовного дела и был заключен под стражу.

Теперь по решению суда, наркоторговец отправится на 6 лет и 6 месяцев в колонию строго режима, передает ГУ МВД по Кемеровской области.