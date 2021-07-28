Контрастный душ

В теплой ванне или под горячим душем очень легко потерять счет времени и случайно задержаться под струями воды, задумавшись «о вечном». Под контрастным душем такое с вами точно не случится. К тому же, он поможет проснуться, а также давно уже известно, что он полезен для гормонального фона. Конечно, все 15 минут стоять под холодной водой не стоит. Разделите время принятия душа, где всего пять минут будут посвящены контрастному поливанию.