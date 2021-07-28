Утро – самый важный отрезок дня. Очень важно начать его правильно и без лишнего стресса. Но как это сделать, если хочется выспаться, позавтракать и привести себя в порядок, при этом не опоздав на работу? Рассказываем в нашем материале.
Контрастный душ
В теплой ванне или под горячим душем очень легко потерять счет времени и случайно задержаться под струями воды, задумавшись «о вечном». Под контрастным душем такое с вами точно не случится. К тому же, он поможет проснуться, а также давно уже известно, что он полезен для гормонального фона. Конечно, все 15 минут стоять под холодной водой не стоит. Разделите время принятия душа, где всего пять минут будут посвящены контрастному поливанию.
Забудьте про телефон
Для многих телефон является главным «вором времени» по утрам. Проснулись, потянулись и 40 минут листаем ленту в социальных сетях. Так делать не стоит. Установите для себя утренние ограничения: проверять смартфон только уже в пути на работу. Конечно, если вы не за рулем. Даже пять минут в Instagram отвлекут вас от сборов, из-за чего вы снова погрузитесь в стресс, ибо начнете отходить от задуманного графика.
Готовьтесь вечером
Все важные задачи лучше решить вечером, чтобы утром их просто выполнять. А не тратить бесчисленное количество минут на думы о том, что надеть. Подготовьте и приведите в порядок наряд на завтрашний день, а также придумайте, чем будете завтракать.
Удобное пространство
Чтобы избежать утренних стрессов, у вас все должно оставаться на привычном месте. Организуйте свое пространство так, чтобы вам было комфортно, и вы четко понимали, где и что лежит. Зачастую одна потерянная расческа или пудра могут забрать у нас 10 минут времени. Избегайте нервных поисков и приучайте себя класть все необходимые вещи там, где им место. Тогда ваши утренние сборы могут пройти даже быстрее.
Самое сложное – макияж!
Здесь сложно обойтись без стресса, ведь в любую секунду все может пойти не по плану. А вам этого не нужно. Поэтому старайтесь не экспериментировать с утра, оставьте это на выходные или вечерние свидания. Используйте лишь те техники, в которых вы уверены, а осуществить их можете максимум за 15 минут.
Важно все успевать не только утром, но и в течение дня: не опоздать на важную встречу или на прогулку с друзьями. Как перестать опаздывать, читайте здесь.
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