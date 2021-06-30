Заброшенное здание в Кемерове попало на продажу за 90 млн рублей

Здание на улице Космическая, 2 в Заводском районе города Кемерово предлагают купить за круглую сумму 90 миллионов рублей, следует из объявления на популярной торговой интернет-площадке. Стоит отметить, что на протяжении нескольких лет строение не эксплуатировалось.

Площадь четырехэтажного кирпичного объекта составляет 3907,5 м². В тексте владелец указал соседство с жилыми массивами и выход постройки на проезжую часть, где расположено пересечение улиц Федоровского с Пролетарской.

– При этом имеется перспективный план комплексной застройки территории, расположенной за Объектом – подчеркнул автор.

Продавец предлагает использовать здание под торгово-офисные помещения и просит за него 90 миллионов рублей.